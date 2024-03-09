Около 22:18 в Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БпЛА. О том, где звучит тревога и сообщают об опасности, информирует 24 Канал.

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23:15, 9 марта

В Одессе сообщают о работе ПВО.

23:14, 9 марта

Новая группа "Шахедов" летит с юга на Николаевщину.

23:01, 9 марта

Новая группа "Шахедов" движется с Херсонщины на Николаевщину.

В Воздушных силах сообщают, что "Шахеды" с Черного моря приближаются к Одессе. В то же время "Шахеды" на Николаевщине движутся в направлении Кировоградщины.

22:54, 9 марта

Сообщают о новой группе "шахедов" по направлению с Черного моря в Одесскую область.

22:40, 9 марта

Группа "Шахедов" на севере Херсонщины движется в направлении Кривого Рога.

22:32, 9 марта

В Херсонской и Николаевской области фиксируется угроза ударных БпЛА.

22:24, 9 марта

Беспилотники движутся курсом на Днепропетровщину.

22:18, 9 марта

В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БпЛА в Запорожской области.