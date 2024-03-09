23:01, 9 марта

Новая группа "Шахедов" движется с Херсонщины на Николаевщину.

В Воздушных силах сообщают, что "Шахеды" с Черного моря приближаются к Одессе. В то же время "Шахеды" на Николаевщине движутся в направлении Кировоградщины.