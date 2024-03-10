На жаль, відомо про влучання уламків в інфраструктурний об'єкт на території регіону. Зазначимо, що тривога у Вінницькій області тривала понад 4 години.
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Вибухи на Вінниччині
Близько 2:22 у Вінниці було чути вибухи. Вже зранку начальник обласної ОВА Сергій Борзов повідомив наслідки атаки росіян. Він зазначив, що у результаті роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури – на ньому виникла пожежа.
Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Дякую усім службам за оперативну і злагоджену роботу,
– зазначив Борзов.
Додамо, що повітряна тривога у Вінницькій області розпочалася об 0:37, а закінчилася – об 4:54.
Атака дронами по Україні
- Росіяни розпочали запускати дрони-камікадзе ще ввечері 9 березня. Зокрема, декілька разів вибухи чули в Одесі, а також в Миколаєві та Харкові.
- Вночі під ударом знову опинилася Хмельницька область – окупанти намагалися вразити аеродром у Старокостянтинові. Близько 4:47 там чули вибухи, які цілком ймовірно могли бути наслідком роботи ППО.
- У Повітряних Силах розповіли, що Росія запустила по нашій державі 39 дронів-камікадзе, з яких вдалося знищити 35 повітряних цілей. Дрони запускали із мису Чауда у Криму, Приморсько-Ахтарську – Росія. Для ліквідації залучали мобільні вогневі групи Сил оборони України, а також винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.
- Росіяни вночі також ударили 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині.