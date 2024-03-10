Вночі проти 10 березня країна-агресорка спрямувала проти України ударні дрони. О 4:47 повідомили про те, що вибухи пролунали у Старокостянтинові.

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На Хмельниччині чули вибухи

Повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у Хмельницькій області оголосили о 2:50. Після цього моніторингові канали почали писати про "Шахеди" у напрямку Старокостянтинова.

Згодом з'явились повідомлення й про вибухи. Наразі невідомо, чи є влучання внаслідок атаки, чи це була робота протиповітряної оборони.

Водночас Старокостянтинів раніше був постійною ціллю росіян, однак ударні дрони типу "Шахед" часто завершували там свій життєвий цикл.

На Вінниччині та в Одесі лунали вибухи