Близько о 22:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА. Тривога ширилася більшістю областей України, повідомляє 24 Канал.
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У Вінниці пролунали вибухи
Орієнтовно о 00:36 у Вінницькій області пролунало сповіщення повітряної тривоги. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в області.
Наразі тривога у місті та області триває. Повітряні сили пишуть, що фіксують "Шахеди" на Черкащині, які прямують на північний захід.
Офіційна карта повітряних тривог України / Скриншот 24 Каналу
Раніше телеграм-канали повідомляли про рух безпілотників у Звенигородському районі Черкаської області, які рухалися західним курсом на Вінниччину.
Раніше окупанти вдарили по Дніпропетровщині
- Росія вночі проти 9 березня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" з мису Чауда в Криму та російського Приморсько-Ахтарська. Вибухи лунали щонайменше у Дніпропетровській та Сумській області.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія вранці 9 березня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району.
- За його словами, внаслідок ворожого удару загинув 16-річний юнак. Ще один 22-річний хлопець перебуває у лікарні у важкому стані.
- Він додав, що це наслідки ранкової атаки росіян з артилерії.
- Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації також розповів, що внаслідок атаки росіян пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач, а також газогін.
- Вранці Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що наші військові збили 12 з 15 ворожих безпілотників. Дрони збили у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.
- На жаль, у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, є влучання по промисловому підприємству. Там була пожежа.