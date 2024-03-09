Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія вранці 9 березня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району.
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Що відомо про трагічну атаку на Дніпропетровщину
Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий",
– заявив посадовець.
За його словами, це наслідки ранкової атаки росіян з артилерії.
Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації також розповів, що внаслідок атаки росіян пошкоджені:
- приватний будинок,
- господарська споруда,
- лінія електропередач,
- газогін.