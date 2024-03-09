Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Сумщині. Дрони вже традиційно літали над областями та змінювали курс.

Дивіться також У Сумах пролунав вибух: Росія вдарила з авіації КАБами

Що відомо про атаку "Шахедами"

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби 8 березня ЗСУ збили більшість ворожих дронів.

Сили оборони знищили 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу Shahed,

– заявили військові.

Окрім того, наші військові потужно атакували росіян. Зокрема: