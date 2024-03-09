Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что Россия утром 9 марта атаковала Червоногригорьевскую громаду Никопольского района.

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Что известно о трагической атаке на Днепропетровщину

Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. "Тяжелый",

– заявил чиновник.

По его словам, это последствия утренней атаки россиян из артиллерии.

Глава Днепропетровской областной военной администрации также рассказал, что в результате атаки россиян повреждены:

частный дом,

хозяйственная постройка,

линия электропередач,

газопровод.

Ориентировочно в 9:35 9 марта глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил об угрозе артобстрела в Червоногригорьевской территориальной громаде.

Кроме того, опасность также была для города Марганец и Марганецкой территориальной громады, а также Никополя и Никопольской территориальной громады.

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