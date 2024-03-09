Об этом 24 Каналу заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что россияне не прекращают свой террор на Юге Украины. В частности, в приоритете для захватчиков припортовая инфраструктура. Отметим, что Россия атаковала Одессу утром.
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"Можем констатировать, что удар баллистикой произошел по припортовой инфраструктуре. Сейчас работает следствие и оно однозначно определит и тип вооружения, которым был нанесен удар, и вероятную траекторию движения и т.д.", – отметила Гуменюк.
Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что остается фактом то, что враг ударил по припортовой инфраструктуре Одесской области, когда там была встреча международного уровня. Была ли атака россиян направлена непосредственно на делегацию – установит следствие и разведка.
На данном этапе мы можем констатировать – удар был по припортовой инфраструктуре и по времени это совпало с визитом делегации,
– сказала Наталья Гуменюк.
Россия атаковала Одессу во время визита делегации
- В результате удара оккупантов по Одессе 6 марта есть погибшие и раненые. Владимир Зеленский рассказал, что в момент вражеской атаки он вместе с премьером Греции находился в порту города.
- Кириакос Мицотакис отметил, что взрывы были рядом с ними. Они не успели уйти в защищенное место.
- Как пишет CNN, российская ракета ударила в 500 метрах от места, где был президент Украины и премьер Греции. По словам журналистов, кортеж почувствовал взрывную волну от удара. Между тем издание Protothema предполагает, что россияне целились в кортеж Владимира Зеленского. По их данным, взрыв был в 150 метрах от кортежа. По словам Владимира Зеленского, ракета ударила в 300 – 400 метрах.
- В российском минобороны отметили, что якобы "нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в районе промышленного порта Одессы, где шла подготовка к боевому применению беспилотных катеров Вооруженных Сил Украины".