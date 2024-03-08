Россия ударила по одесскому порту тогда, когда там находилась украинская и греческая делегации. В СМИ есть разные данные, за сколько метров ударила ракета, но в любом случае атака очень циничная.

Смотрите также В ОП ответили, действительно ли россияне целились по делегации Зеленского и премьера Греции в Одессе

Как Эрдоган прокомментировал обстрел Одессы

Приветствую вас. Имею удовольствие вновь принимать господина Зеленского здесь после июля прошлого года. Хочу сказать ему и его делегации – добро пожаловать. Хочу пожелать, чтобы все прошло после ракетного обстрела, под который попали господин Зеленский и господин Минотакис в среду,

– сказал он.

Также президент Турции выразил соболезнования близким украинских граждан, которые погибли за два года войны.

Что говорят в мире об обстреле делегаций в Одессе

В ОП не исключили того, что оккупанты могли обстрелять именно президента Украины. Ведь ракета упала совсем рядом, а кортеж почувствовал взрывную волну.

Сам Владимир Зеленский не удивился. Он объяснил, что россиянам все равно, куда бить, и они постоянно демонстрируют это. В то же время журналисты указали: президент не раз был на передовой, но до сих пор ракеты не падали так близко от него.

Греческий премьер сказал, что все произошло очень быстро, дипломаты не успели спуститься в укрытие. По его словам, это лучшее напоминание о том, что война продолжается не только на Востоке.

В ЕС и США резко осудили инцидент. Урсула фон дер Ляйен назвала его новой попыткой террора, но подчеркнула: России не удастся никого запугать. А вот президент Молдовы Майя Санду выразила обеспокоенность. По ее словам, удар наглый и вызывает тревогу.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала обратил внимание, что, согласно международным кодам, не принято убивать лидера страны-противника и гражданских лидеров. Хотя это не означает, что Россия не способна нарушить такие правила.