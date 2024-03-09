Про це 24 Каналу заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зауваживши, що росіяни не припиняють свій терор на Півдні України. Зокрема, у пріоритеті для загарбників припортова інфраструктура. Зазначимо, що Росія атакувала Одесу зранку.

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"Можемо констатувати, що удар балістикою відбувся по припортовій інфраструктурі. Зараз працює слідство і воно однозначно визначить і тип озброєння, яким був завданий удар, і ймовірну траєкторію руху тощо", – наголосила Гуменюк.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня зауважила, що залишається фактом те, що ворог ударив по припортовій інфраструктурі Одещини, коли там була зустріч міжнародного рівня. Чи була атака росіян спрямована безпосередньо на делегацію – встановить слідство та розвідка.

На даному етапі ми можемо констатувати – удар був по припортовій інфраструктурі й по часу це збіглося з візитом делегації,

– сказала Наталія Гуменюк.

Росія атакувала Одесу під час візиту делегації