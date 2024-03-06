Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у коментарі 24 Каналу, що внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені.

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6 березня ворог завдав удар по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Росії,

– заявив Дмитро Плетенчук.

Окрім того, він уточнив, що є поранені. Проте їхня кількість уточнюється.