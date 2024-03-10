Около 22:18 в Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БпЛА. Тревога распространялась большинством областей Украины, сообщает 24 Канал.

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В Виннице прогремели взрывы

Ориентировочно в 00:36 в Винницкой области прозвучало оповещение воздушной тревоги. Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в области.

Сейчас тревога в городе и области продолжается. Воздушные силы пишут, что фиксируют "Шахеды" в Черкасской области, которые направляются на северо-запад.

Официальная карта воздушных тревог Украины / Скриншот 24 канала

Ранее телеграм-каналы сообщали о движении беспилотников в Звенигородском районе Черкасской области, которые двигались западным курсом на Винницкую область.

Ранее оккупанты ударили по Днепропетровской области

  • Россия в ночь на 9 марта атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" с мыса Чауда в Крыму и российского Приморско-Ахтарска. Взрывы раздавались по меньшей мере в Днепропетровской и Сумской области.
  • Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что Россия утром 9 марта атаковала Красногригорьевскую общину Никопольского района.
  • По его словам, в результате вражеского удара погиб 16-летний юноша. Еще один 22-летний парень находится в больнице в тяжелом состоянии.
  • Он добавил, что это последствия утренней атаки россиян по артиллерии.
  • Глава Днепропетровской областной военной администрации также рассказал, что в результате атаки россиян повреждены частный дом, хозяйственное сооружение, линия электропередач, а также газопровод.
  • Утром Воздушные силы ВСУ отчитались, что наши военные сбили 12 из 15 вражеских беспилотников. Дроны сбили в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
  • К сожалению, в Кривом Роге, что на Днепропетровщине, есть попадание по промышленному предприятию. Там был пожар.