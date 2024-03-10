В ночь на 10 марта страна-агрессор снаправляла против Украины ударные дроны. В 4:47 сообщили о том, что взрывы прогремели в Староконстантинове.

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В Хмельницкой области слышали взрывы

Воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в Хмельницкой области объявили в 2:50. После этого мониторинговые каналы начали писать о "Шахедах" в направлении Староконстантинова.

Впоследствии появились сообщения и о взрывах. Пока неизвестно, есть ли попадание в результате атаки, или это была работа противовоздушной обороны.

В то же время Староконстантинов ранее был постоянной целью россиян, однако ударные дроны типа "Шахед" часто завершали там свой жизненный цикл.

В Винницкой области и в Одессе раздавались взрывы