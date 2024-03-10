К сожалению, известно о попадании обломков в инфраструктурный объект на территории региона. Отметим, что тревога в Винницкой области длилась более 4 часов.

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Взрывы в Винницкой области

Около 2:22 в Виннице были слышны взрывы. Уже утром начальник областной ОВА Сергей Борзов сообщил последствия атаки россиян. Он отметил, что в результате работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры – на нем возник пожар.

По состоянию на 06:30 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Спасибо всем службам за оперативную и слаженную работу,

– отметил Борзов.

Добавим, что воздушная тревога в Винницкой области началась в 0:37, а закончилась – в 4:54.

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