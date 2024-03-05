Когда-то в селе Крынки на берегу Днепра жило около 900 человек, и сейчас от населенного пункта там только название. Прошлой осенью ВСУ удалось захватить плацдарм в селе для дальнейшего наступления на оккупированном левобережье Херсонщины. В селе начались ожесточенные бои.

Сначала россияне бросили все силы на то, чтобы выбить наших воинов из села, в ход пошла бронетехника, авиация и другое вооружение. Однако впоследствии сами же оккупанты были поражены количеством потерянной техники. Поэтому дальше российское командование отправляло бойцов на штурм украинских позиций пешком.

20 февраля 2024 года в Москве министр обороны России Сергей Шойгу соврал о якобы "зачистке" Крынков и полном контроле над селом. Однако там продолжаются бои. Ни одна из сторон не контролирует село полностью.

Конечно, потери россиян в боях в Крынках не сравнить с потерями в Авдеевке. Однако история здесь совсем другая – это бои в одном небольшом селе на Херсонщине, которые насколько тревожат оккупантов, что об этом населенном пункте Шойгу говорит с Путиным.

Ранее мы рассказывали вам историю некоего Владимира – оккупанта из Иркутской области, который в тюрьме решил подписать контракт и пойти добровольно убивать украинцев. На мобильном телефоне оккупанта мы нашли документы, свидетельствующие о потерях воинской части №12266, которая отправляет в основном бойцов для 24-го и 26-го мотострелковых полков российской армии. И именно документы с телефона оккупанта помогут нам больше рассказать о потерях россиян в боях за Крынки.

Так сколько людей потеряли россияне за несколько месяцев боев на левобережье Херсонской области – читайте в материале 24 Канала.

История Владимира "Семейная сага" криминальной четы․ История оккупанта, который из тюрьмы отправился на фронт

Пазлы сложились воедино

Ранее мы рассказывали вам о "легких санитарных потерях" россиян на левобережье Херсонщины по имеющимся у нас документам, которые свидетельствуют о количестве погибших в отдельных полках россиян. И потери – это не только о погибших.

Впоследствии телеграм-канал "Николаевский Ванек" опубликовал список дезертиров из воинской части №12266 за промежуток с июля по начало декабря 2023 года. Это тоже потери для россиян.

И этот весь перечень дополнит список раненых за аналогичный период, который при неизвестных обстоятельствах сфотографировал оккупант Владимир из Иркутской области.

До полной картины не хватает только списка пропавших без вести, но и об этом мы позаботились. Поэтому далее предлагаем вам ознакомиться с тем, какие потери несет Россия в боях за Крынки на примере одной воинской части – №12266. В основном эта часть направляет оккупантов в 24-й мотострелковый полк 70 мотострелковой дивизии.

Кроме этого подразделения, в котором в основном воюют зэки, подписавшие контракт в обмен на досрочное освобождение, на левобережье Херсонщины воюют еще такие подразделения:

26-й мотострелковый полк;

28-й мотострелковый полк;

1445-й мотострелковый полк;

810-я отдельная бригада морской пехоты;

17-й танковый полк.

Но потери россиян в Крынках мы будем рассматривать именно сквозь призму воинской части №12266, то есть в основном на примере 24-го мотострелкового полка.

Воинская часть со скелетами

Прежде, пожалуй, стоит рассказать о самой воинской части из города Волгоград, а скорее о том, какой треш там происходит.

В ноябре сестра одного из оккупантов жаловалась в сети, что она передавала через "волонтеров" теплые вещи на зиму для захватчиков. "Волонтеры" отчитались, что отвезли все пакеты оккупантам, передав все командиру, но потом ее брат сказал, что никто ничего не получал. То есть командир оставил вещи себе, хотя в комментариях россияне советовали сестре оккупанта обратить внимание на "волонтеров" – действительно ли они отвезли вещи, или, возможно, оставили себе?

Жена другого оккупанта начала жаловаться, что не получает денег. По ее словам, "ну хорошо, нет ротаций, но хотя бы платите деньги". Ее муж уже больше года на фронте, а обещанные российским руководством выплаты поступают с задержкой. В заметке, датированной декабрем 2023 года россиянка жаловалась, что еще не выплатили средства на сентябрь. То есть во всей ситуации женщину оккупанта интересует только финансовая сторона.

Мужа еще одной россиянки, который с июля на фронте, вообще случайно зачислили в список дезертиров и до сентября он вообще не получал денег, а с октября ему начали платить боевые, но зарплаты так и не было.

Мама еще одного захватчика тоже жаловалась на отсутствие ротации и отпусков, якобы ее сына целый год не отпускали домой. Поэтому он еще с несколькими оккупантами просто сбежали с фронта. За это теперь ему светит наказание, потому что его обвинили в организации побега.

Родственница еще одного оккупанта говорит, что тот даже не знал, что по документам он в отпуске, поэтому свой отдых он провел на передовой.

Дочь еще одного оккупанта говорит, что ее отец в подавленном состоянии, поскольку командиры ужасно относятся к личному составу и посылают их на бессмысленные задачи. Тех, кто отказывается выполнять, – избивают. Чаще всего оккупантов наказывают тем, что их бросают на яму.

Дочь другого захватчика жалуется, что ее отец попал под сильный обстрел и потерял пальцы рук, но воинская часть отказывается отправлять его на комиссию, которая признает его непригодным, поэтому он продолжает служить. Свое решение аргументируют так: "Если всех отпустить, то кто воевать будет?"

Россияне жалуются на воинскую часть №12266 / Скриншоты

"Легкие потери" россиян

Начнем, конечно же, с "легких" потерь для россиян – то есть с ликвидированных оккупантов. Из собственных источников 24 Канал получил списки погибших оккупантов из 24-го мотострелкового полка воинской части 12266. Речь идет о ликвидированных захватчиках во время боев за Крынки в Херсонской области, то есть осенью 2023 года.

Из этой бригады, основным наполнением которой является досрочно освобожденные заключенные, подписавшие контракт, за время боев в Крынках осенью 2023 года погибли по меньшей мере 72 оккупанта. Среди них и 3 офицера:

Самарин Николай Андреевич – подполковник ,

, Рыбин Сергей Александрович – капитан ,

, Калинин Андрей Сергеевич – капитан.

Стоит отметить, что военное командование Украины подтвердило захват плацдарма в Крынках в октябре 2023 года.

Список потерь 24 российского полка: смотрите фото

А что касается потерь техники, то в январе журналист немецкого издания Bild Юлиан Рьопке заявил, что ВСУ в целом уничтожили 153 единицы вражеских танков, БТР, грузовиков, САУ и РСЗО. Однако эти потери касаются всех российских подразделений, которые пытаются выбить ВСУ с плацдарма, а не только 24-го полка.

Санитарные потери врага

Фигурант нашего предыдущего расследования, оккупант с условным именем Владимир (изменено из-за того, что судьба его нам неизвестна) сохранил на своем телефоне немало интересных документов. Среди учебников для саперов и разведчиков, нашлись и списки раненых из воинской части №12266, то есть в основном из 24-го мотострелкового полка, за период с июля по ноябрь 2023 года.

Все фамилии из-за качества фото прочитать сложно, однако четко видно звание и даты ранений, поэтому сейчас будет минутка интересной статистики.

За 5 месяцев 2023 года на фронте получили ранения не менее 18 оккупантов из воинской части 12266 с офицерскими званиями, а именно:

младший лейтенант – 1 раненый;

лейтенант – 4;

старший лейтенант – 3;

капитан – 2;

майор – 2;

прапорщик – 3;

старший прапорщик – 2;

подполковник – 1.

Суммарное количество раненых на одну воинскую часть – 168 оккупантов. Но если взглянуть на количество раненых за месяц, становится понятно, когда ситуация для оккупантов значительно ухудшилась:

июль 2023 – 2 раненых;

август – 17;

сентябрь – 39;

октябрь – 48;

ноябрь – 62.

Раненые оккупанты из воинской части №12266 / Фото 24 Канала

В процентном соотношении почти 37% санитарных потерь воинской части №12266 приходятся именно на ноябрь 2023 года.

Дезертирство как новая норма

Весьма хорошо дополняет картину потерь воинской части и, в частности, 24-го мотострелкового полка перечень тех, кто самовольно сбежал с фронта. Соответствующие документы опубликовал телеграм-канал "Николаевский Ванек". Речь идет о тех, кто дезертировал с июля по начало декабря 2023 года. И статистика таких побегов следующая:

в июле сбежали 2 оккупантов;

в августе – 32;

в сентябре – побегов не зафиксировано;

в октябре – 21;

в ноябре – 12;

в первые дни декабря – 3.

То есть по меньшей мере 75 оккупантов самовольно оставили вражеские позиции на левобережье Херсонщины. Как мы видим, всплеск дезертиров был в августе прошлого года.

Перечень дезертиров воинской части 12266 / Фото "Николаевский Ванек"

Ищи, если сможешь: россияне в отчаянии

Но есть еще одна категория потерь – пропавшие без вести. Сколько таких в воинской части №12266 – неизвестно, однако в соцсетях до сих пор ищут 14 оккупантов, которые не выходят на связь, 12 из них исчезли в период с августа по декабрь 2023 года.

Однако это только львиная доля пропавших без вести. Многих на самом деле не ищут, потому что некому. Например, уже упомянутый сегодня оккупант Владимир также исчез, но ни одного сообщения, в котором бы давали объявления о его поисках, мы так и не нашли, что и неудивительно. Жена в тюрьме, маленькие дети в приюте, мама умерла, а отца нет. И кто будет искать?

Россияне ищут своих родственников-оккупантов / Скриншоты

И, конечно же, есть те, кто пополняет обменный фонд нашего государства, однако количество оккупантов из этой воинской части, которая попала в плен, нам пока неизвестно.

Но если считать потери россиян убитыми, ранеными, дезертирами и пропавшими без вести, которых разыскивают родственники, то речь идет о 327 оккупантов, которых потеряла одна воинская часть за 4 месяца. Если считать, что 24-й мотострелковый полк был укомплектован полностью этой воинской частью, то в Крынки отправились 2 100 оккупантов и за время боев до декабря 15,5% подразделения, как нам точно известно, было потеряно.

Однако это не окончательная цифра, потому что мы не знаем количества пропавших без вести и тех, кто попал в плен. Поэтому можно смело предполагать, что потери воинской части №12266 составляют минимум от 20 до 25% в боях за плацдарм в Крынках. То есть 1/5 или четверть живой силы.

И это только одно подразделение из тех, которым вынуждены противостоять наши воины.

На левобережье Херсонщины ситуация сложная – враг прилагает все усилия, чтобы выбить наших воинов с плацдарма, применяет немало вооружения для атак и не жалеет живой силы для штурмов. Россияне панически боятся, что плацдарм расширится и станет направлением для контрнаступления ВСУ. Нашим воинам приходится бороться в сверхтяжелых условиях. И наименьшее, что может сделать каждый из нас – поддерживать армию донатами. Каждая гривна важна и может сделать вклад не только в победу, но и сохранение жизней наших воинов. Наш благотворительный Фонд24 постоянно работает для Сил обороны и там вы можете найти актуальные сборы на нужды наших защитников и защитниц. Переходите по ссылке и присоединяйтесь к сборам.