Каждое утро в сводках Генштаба ВСУ мы видим информацию о сотнях ликвидированных за сутки оккупантов. Со времени начала полномасштабной войны нашим воинам удалось уничтожить более 400 000 россиян. Однако, к сожалению, живая сила – не в дефиците у страны-агрессора. Враг не жалеет жизней, чтобы устраивать так называемые мясные штурмы, и вообще воюет по принципу "женщины еще родят".

Для пополнения войск Россия не объявляет открытой мобилизации, однако делает все, чтобы привлечь к войне как можно больше людей. В частности тех, кто отбывает наказание в тюрьмах. Показательны истории ЧВК "Вагнера" и "Шторм Z" – структур, которые полностью состоят (или состояли) из завербованных заключенных.

Однако заключенные воюют и в других подразделениях. Например, в 24-м мотострелковом полку. И у нас есть конкретное подтверждение этому.

В распоряжении редакции 24 Канала оказался мобильный телефон оккупанта, который воевал против Украины в составе вышеупомянутого подразделения. Последний раз он был замечен на левобережье Херсонской области, где дислоцируется этот полк. Судьба оккупанта нам неизвестна, однако его история является абсолютно показательной.

В январе 2024 года оккупант Владимир (имя изменено, поскольку нам достоверно неизвестно, где он сейчас и что с ним) должен был бы выйти из тюрьмы после очередного заключения, однако в сентябре 2023 года подписал контракт с российским минобороны, чтобы поехать убивать украинцев. И в начале этого года исчез вблизи населенного пункта Крынки Херсонской области. Вместо выхода на свободу – неизвестность. Так происходит, когда решаешь присоединиться в ряды захватчиков и убивать народ другого государства.

Сплошной обман или момент прозрения для Владимира

Прежде чем мы расскажем, как Владимир попал на фронт, хотим начать с кульминации его пребывания на передовой. Там он был около месяца с декабря 2023 по январь 2024 года.

На телефоне россиянина осталось несколько интересных "видеообращений". Правда, неизвестно, кому он собирался их отправить. Что мы знаем точно – отправить он их не успел.

По словам россиянина, война для россиян – сплошной обман, ведь обещанные средства российское минобороны не выплачивает, отпуска оккупантам не дают (хотя и ему обещали отпуск в марте). Вместо обещанных 300 000 рублей зарплаты, Владимир и другие оккупанты получали по несколько десятков тысяч и те все средства тратили на обеспечение себя одеждой и едой.

Более того, Владимир рассказывал, что раненых никто не эвакуирует, поэтому они буквально гниют.

Что нам по контракту обещали, не выполняется вообще – ни в плане одежды, ни в плане обеспечения. Нам обещали, что будем жить мы в доме, но это все неправда, мы живем под землей, холодно, сыро, все течет, спишь в одежде, мы замерзаем. Поэтому ребята, оставайтесь лучше дома, отсиживайте свой срок, идите к женам, детей или кто у вас остался, живите лучше с ними,

– рассказывал оккупант.

Владимир жаловался, что таким как он, то есть зэкам, на фронте просто не выжить. Поэтому он советует россиянам не ехать на войну, потому что, по его словам, никто не понимает ее и поэтому всех обманывают.

В одном из "обращений" Владимир рассказал, что на позициях они попали в засаду и двое оккупантов хотели спрятаться в укрытие, вместо этого их расстреляли российские пулеметчики. А на позиции оккупантов отправляют без еды, воды, и что особенно не нравилось Владимиру, без сигарет. Пока им обещали, что на позиции они идут на 2 дня, замена произошла только через 11 дней.

Именно после такого опыта Владимир и записал свои "обращения", полные разочарования в том, на что он подписался. В последнем видео Владимир выражал волнение, что он может не вернуться.

Скоро снова в бой идти, а сам думаю о детях и не знаю, вернусь ли я со следующего боя или нет. Тяжело здесь и не так, как вы себе представляете. Если вы ни разу не воевали, вам этого не понять,

– жалуется россиянин.

Оккупант жалеет о своем решении пойти на фронт и разочарован делами российской армии: смотрите видео

И интересно, что момент прозрения наступил только тогда, когда возврата назад не было и оккупант лицом к лицу столкнулся с реальностью. А на передовую он ехал совсем с другим настроением и с готовностью убивать украинцев.

Но обо всем по порядку – далее расскажем о пути оккупанта на фронт и его "семейной саге".

Разминулись сроками или семейная жизнь захватчика

Что нам точно известно о Владимире, кроме того, что родом он из Иркутской области России? За плечами у него по меньшей мере 3 судимости. За что именно сидел – пока выяснить не удалось, однако учитывая непродолжительные сроки заключения, вероятно, это грабеж или хулиганство.

Пока Владимир отбывал свой первый срок заключения, умерла его мама. После выхода из тюрьмы он чуть не вернулся обратно, ведь пошел становиться на учет к участковому, где узнал новость о матери и устроил драку. Утихомиривали его аж четверо силовиков.



Оккупант, до того как им стал

И все же, вселенная дала ему шанс, которым он воспользовался сомнительно. Какое-то время жил и работал в Москве, впоследствии решил возвращаться в Иркутскую область через Новосибирск. Этот "перевал" был удачным и не очень – там он познакомился с будущей женой. Хотя тогда он это не расценивал как нечто большее, чем отношения на одну ночь. Но она забеременела и все же пришлось жениться.

Оккупант рассказывает свою "семейную сагу": смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика)

Семейная жизнь не удалась, много ссор и конфликтов, поэтому Владимир часто просто убегал из дома. Например, однажды не ночевал дома аж 8 месяцев – жил в местном отеле. После этого снова оказался в тюрьме. Причина неизвестна, однако он утверждает, что это произошло из-за жены.

За время следующего срока заключения снова многое изменилось. Например, его жена родила сына от другого мужчины, с которым начала встречаться почти сразу после заключения мужа, однако тот отказался от сына. Поэтому женщина записала ребенка на своего мужа, хотя тот находился за решеткой значительно дольше, чем 9 месяцев. Вот такие они, "русские скрепы".

Своих (детей – 24 Канал) у меня двое. И третьего, пока я сидел, она родила и записала на меня. Алименты идут на меня,

– так рассказывал оккупант о своей семье в одной из переписок.

Продолжение "саги" оккупанта: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика)

Но если вы думаете, что это самое интересное в этой истории – то вы ошибаетесь. Впоследствии мама троих детей сама загремела за решетку, пока муж дальше отбывал срок. Таким образом трое детей оказались в детском доме.

Впоследствии на свободу вышел Владимир, нашел себе новую "любовь всей жизни", но вот беда – через 8 месяцев он снова попал под следствие и получил 1 год и 9 месяцев заключения. Срок должен был бы закончиться в январе 2024 года.

У Владимира по меньшей мере 3 судимости

Однако за 4 месяца до освобождения Владимир решил, что лучше идти убивать украинцев за деньги, получить статус "героя спецоперации", который позволит забыть о его криминальном прошлом. По его словам "ничего, кроме детей, он не теряет". Но эта идея вылезла ему боком.

Как оккупант решил идти убивать украинцев: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика)

Любовь в сети или как нажиться на оккупанте

После подписания контракта оккупант оказался во временно оккупированном Луганске. Там его готовили к роли "освободителя", а по факту – мяса для штурма. Но сейчас не об этом.

Без жены, но с тремя детьми в интернате, Владимир решил найти в соцсетях любовь своей жизни. И нашел некую Свету.

История у Светы тоже весьма интересная – с мужем она развелась после более 15 лет совместной жизни. Если быть точным, то 9 лет она ждала его из тюрьмы, а потом он отказывался работать, жил на мамину пенсию и избивал свою жену.



"Сага" Светы / Скриншот

Поэтому Света развелась и помогает сейчас своей дочери – нянчит внуков, потому что она сейчас тоже одна – ее муж пошел добровольно убивать украинцев, чтобы избежать следствия. Ему грозило заключение, и он решил, что стать захватчиком лучше, чем зэком. Интересно, что в конце ноября с ним тоже исчезла связь. По состоянию на февраль 2024 года его судьба неизвестна. Племянник Светы пошел воевать по контракту.

С Владимиром Света познакомилась в соцсетях, в конце ноября начали активно общаться. Именно ей он рассказал о своем криминальном прошлом и о намерениях изменить свою жизнь с помощью войны против Украины.

После непродолжительного знакомства оккупант спросил Свету, не могла бы она организовать подарки для его детей, а та с радостью согласилась. Конечно же, не за собственные средства. Суммарно на подарки он перевел женщине 65 000 рублей. Она же, конечно, отчитывалась о покупках, присылала ему фото приобретенных игрушек и детей, которых она посетила.

Все вроде бы хорошо – такая вот любовь завязалась в сети, что Света готова на все ради нового любимого-военного. Но есть одно "но". Директор интерната, в котором находятся дети оккупанта, пыталась донести ему, что его обманывают. По ее словам, все, на что та женщина якобы потратила 65 000 рублей стоит не более 10 000.





Директор детского дома раскрывает сущность Светы / Скриншоты

Более того, по ее словам, Свету она знает давно, как и то, что она мошенница.

После того, как Владимира отправили на передовую и он исчез, Света продолжила ему писать и звонить. Очевидно, очень не хватает "траншей".

И стрелок, и сапер, и разведчик

В 24-й мотострелковый полк Владимира приняли как стрелка, но по факту он был внештатным сапером. Об этом свидетельствуют учебники в электронном виде, которые были у него в телефоне. Более того, он даже изучал инженерные мины Беларуси.



Оккупант изучал белорусские мины / Скриншот

Для чего ему знания о противотанковых белорусских минах – остается только догадываться. Не исключено, что именно их использовал мотострелковый полк оккупантов. Кроме того, у него были также и учебники для разведчиков. Сам оккупант в переписках жаловался, что и сам не знает, кем он является в полку.

Я стрелок, а так то внештатный сапер. А вообще х** его знает, я уже кем только не был, осталось только на вертолете полетать,

– рассказывал оккупант Свете.

Это очень ярко иллюстрирует отношение россиян к личному составу. А еще лучше это делает видео, которое мы нашли в скрытой галерее телефона, датированное 23 октября 2023 года. Вероятно, это видео снято во временно оккупированном Луганске, где после подписания контракта оккупант проходил обучение.

На видео видно четырех оккупантов, которых, очевидно, за что-то решили наказать. Их раздели при всех, одного из них еще и ударили и отправили всех "на яму". Очевидно, для россиян гомосексуальность считается самым большим унижением, поскольку их гнали в яму под крики "идите совокупляться друг с другом".

Оккупанты устроили "судилище" над другими захватчиками: смотрите видео

Месяц на передовой. Неизвестность вместо окончания заключения

В ноябре Владимир официально стал оккупантом, принеся присягу на верность России. 3 декабря 2023 года захватчик написал всем, с кем поддерживал связь, что отправляется на передовую. При том, он был в слишком хорошем настроении – очевидно, его радовала перспектива убийства украинцев.

Что оккупант говорил об убийстве украинцев: смотрите видео

Также он написал Свете, пообещал ей вернуться "на зло врагам". Как мы видим – получилось так себе. После этого он вытащил SIM-карту из телефона и уже вскоре оказался на временно оккупированной территории левобережья Херсонсонщины. Известно, что фактически месяц он был там, однако на связь не выходил. А в начале января 2024 года – исчез.

Интересно, что в январе он бы мог выйти из колонии, найти работу и заниматься своими детьми, пока их мама продолжает отбывать свой срок. Но вместо этого он решил, что стать захватчиком и идти на территорию другой страны воевать – лучший выход из ситуации. Поэтому результат вполне ожидаемый.

В переписке со Светой Владимир говорил, что в марте 2024 года должен был бы поехать в отпуск и встретиться с ней. Но не зря в сообщении он уточнял "если доживу".

Владимир так хотел "защищать семью", что даже не понимал от кого и зачем – для него это была скорее возможность сократить срок заключения и зарабатывать деньги. На крови. Так, как и для зятя Светы и для сотни тысяч россиян, которые считают войну "заработком" и "индульгенцией".

Вместо выводов

Владимир – пример типичного россиянина, который даже не понимал, что происходит и почему продолжается война. С зомбоящика сказали, что надо идти "защищать родину" и за это можно выйти досрочно из тюрьмы – то почему же не пойти? Хотя потом, увидев реальность, он разочаровался, и выхода назад уже не было – ты или погибаешь на позиции, или тебя расстреляет свой же пулеметчик.

Проблема этой войны – не только Путин, а все россияне. Люди, которые позволяют себя сотнями тысяч класть в чужую землю за непонятные им амбиции, только чтобы заработать. Да, в России продолжается мобилизация, но такие персонажи как оккупант, о котором мы рассказывали сегодня – "люди", которые идут туда добровольно. Такие "люди" считают, что, убивая граждан другой страны, они защищают свою, а Украина, которую они должны были "взять за три дня", почему-то угрожала "великой и могучей России".

Что с Владимиром – неизвестно. Известно лишь, что точно не на фронте. Как и сотни оккупантов из 24-го мотострелкового полка. К слову, об этом полке и его потерях на левобережье Херсонщины расскажем вам позже в следующем материале. В этом деле нам изрядно помог уже неоднократно упомянутый сегодня оккупант.

А пока мы с вами должны делать все, чтобы таких Владимиров становилось меньше и они жалели о своем решении заработать на убийстве украинцев. Донаты на ВСУ – лучшая инвестиция для гражданских. Наш Благотворительный Фонд 24 регулярно проводит сборы на нужды наших защитников и защитниц, то же переходите по ссылке и поддерживайте нашу армию.