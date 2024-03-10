Які наслідки російської атаки 9 березня, чи є відключення світла через удар дронами, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Влучання в промисловий об'єкт, пошкодження ЛЕП і постраждалий: що відомо про атаку 10 березня

Росіяни атакували ще дві підстанції

Протягом доби окупанти атакували безпілотниками дві підстанції Укренерго в південному й центральному регіонах. Постраждалих немає.

Споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи,

– зазначили в Укренерго.

Важливо! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

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