Какие последствия российской атаки 9 марта, есть ли отключение света из-за удара дронами, передает 24 Канал.
Обратите внимание Попадание в промышленный объект, повреждение ЛЭП и пострадавший: что известно об атаке 10 марта
Россияне атаковали еще две подстанции
В течение суток оккупанты атаковали беспилотниками две подстанции Укрэнерго в южном и центральном регионах. Пострадавших нет.
Потребители не обесточивались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы,
– отметили в Укрэнерго.
Смотрите также Россия изменила цель атак по энергосистеме Украины: Кубраков рассказал, чего хочет враг
Этой ночью оккупанты повредили ЛЭП на Николаевщине
- Заметим, что ночью 10 марта россияне массированно атаковали Юг дронами-камикадзе.
- Попаданием на открытой территории БПЛА типа "Shahed-131/136" повреждена линия электропередач за пределами населенного пункта Снигиревской общины.
- В результате этого обесточены два населенных пункта.
- Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
- К счастью, пострадавших нет.