Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про наслідки чергової складної ночі для харків'ян. На щастя, відомо, що жертв на постраждалих внаслідок ударів не було.

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Що відбулося на Харківщині за добу

У ніч на 11 березня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Внаслідок ударів безпілотниками були влучання – щонайменше три безпілотники прилетіли у Слобідський район. Однак, на щастя, ця ніч обійшлась без прямих ударів у будинки. Адже це житловий район зі щільною забудовою.

Всі влучання дронів були у землю перед будинками. За даними мерії, постраждали три будинки – у них повилітали вікна, обійшлося без поранених. На місці подій надзвичайники зафіксували уламки "Гераней", якими окупанти атакували місто.

Додамо, що близько двох тижнів тому росіяни на Харківщині "Геранями" обстріляли ферму, тоді загинуло понад 20 тварин. Цинізму росіянам не позичали – на безпілотники біля назви БпЛА вони наклеїли смайлики.

До того ж за минулу добу на Харківщині кілька населених пунктів були під ударом росіян. Особливо постраждав Вовчанськ – били як з РСЗВ, так і запускали керовані авіабомби. На щастя, жертв та постраждалих також не було. Водночас знову є чимало розбитих та зруйнованих будинків.

Що важливо, за останні три дні на Куп'янському напрямку не фіксують спроб російських штурмів.

Зауважимо, що вранці 11 березня у Харкові та низці східних областей знову лунала повітряна тривога, через загрозу застосування авіаційних засобів ураження ворожою тактичною авіацією.

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