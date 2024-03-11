Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про наслідки чергової складної ночі для харків'ян. На щастя, відомо, що жертв на постраждалих внаслідок ударів не було.
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Що відбулося на Харківщині за добу
У ніч на 11 березня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Внаслідок ударів безпілотниками були влучання – щонайменше три безпілотники прилетіли у Слобідський район. Однак, на щастя, ця ніч обійшлась без прямих ударів у будинки. Адже це житловий район зі щільною забудовою.
Всі влучання дронів були у землю перед будинками. За даними мерії, постраждали три будинки – у них повилітали вікна, обійшлося без поранених. На місці подій надзвичайники зафіксували уламки "Гераней", якими окупанти атакували місто.
До того ж за минулу добу на Харківщині кілька населених пунктів були під ударом росіян. Особливо постраждав Вовчанськ – били як з РСЗВ, так і запускали керовані авіабомби. На щастя, жертв та постраждалих також не було. Водночас знову є чимало розбитих та зруйнованих будинків.
Що важливо, за останні три дні на Куп'янському напрямку не фіксують спроб російських штурмів.
Зауважимо, що вранці 11 березня у Харкові та низці східних областей знову лунала повітряна тривога, через загрозу застосування авіаційних засобів ураження ворожою тактичною авіацією.
Нічний обстріл України: що відомо
- У ніч проти 11 березня росіяни випустили по українських містах 25 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 15 ворожих дронів, 10 з них – над Одещиною.
- Перші вибухи в Одесі пролунали близько 2:48. Містян закликали сховатися у безпечне місце. Вранці стало відомо, що росіяни пошкодили інфраструктурні об'єкти та адміністративні будівлі в Одеському районі. У житлових будинках повилітали вікна.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок атаки окупантів пошкоджено два багатоквартирні будинки, готель, об'єкт інфраструктури та комунальний заклад, а також 2 автомобілі.