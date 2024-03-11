Міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт орієнтовно о 1:43 11 березня. У Харківській обласній прокуратурі показали жахливі наслідки.

Дивіться також В Одесі пролунали вибухи: росіяни атакують "Шахедами", працює ППО

Які наслідки прильоту по Харкову

Ворог атакував Слобідський район Харкова. Ще вночі міський голова розповідав, що приліт районі щільної житлової забудови. Вороги вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури.

На щастя, без жертв. Сам об'єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч,

– написав Терехов.

За його словами, на місці влучання окупантів працювали відповідні служби.

Наслідки атаки по Харкову: дивіться відео

Росія вночі атакувала "Шахедами"