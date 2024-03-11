Про вибухи в Одесі розповіла журналістка 24 Каналу, котра перебуває у місті. Вона також зауважила, що, попередньо, чути як у місті працює ППО по дронах-камікадзе.

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Що відомо про атаку Одеси "Шахедами"

Про вибухи стало відомо о 02:38. А передували цьому попередження від Повітряних сил ЗСУ, а також моніторингових каналів.

Так, о 02:33 Повітряні сили зазначили, що декілька груп ударних БпЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Одеської області. Закликали мешканців Одеси перебувати в укриттях.

А от 02:31 глава Одеської ОВА Олег Кіпер написав: "Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!"

Звернімо увагу, що станом на 02:47 повітряна тривога лунає лиш на Одещині. Вона пов'язана з атакою дронами-камікадзе. Поки не буде сигналу про відбій – не покидайте безпечних місць.