О взрывах в Одессе рассказала журналистка 24 Канала, которая находится в городе. Она также отметила, что, предварительно, слышно как в городе работает ПВО по дронам-камикадзе.

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Что известно об атаке Одессы "Шахедами"

О взрывах стало известно в 02:38. А предшествовали этому предупреждения от Воздушных сил ВСУ, а также мониторинговых каналов.

Так, в 02:33 Воздушные силы отметили, что несколько групп ударных БПЛА из акватории Черного моря летят в направлении Одесской области. Призвали жителей Одессы находиться в укрытиях.

А вот 02:31 глава Одесской ОГА Олег Кипер написал: "Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!"

Обратим внимание, что по состоянию на 02:47 воздушная тревога раздается только в Одесской области. Она связана с атакой дронами-камикадзе. Пока не будет сигнала об отбое – не покидайте безопасных мест.

Мониторинговые каналы предупреждают, что дроны летят в несколько волн из акватории Черного моря. Поэтому призывают не игнорировать воздушную тревогу, не рисковать собственными жизнями и не пытаться увидеть, как пролетают "Шахеды".