Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин и ГУНП в Донецкой области. Сейчас устанавливается тип дронов, которыми враг нанес удары. По предварительной информации, оккупанты атаковали "Шахедами", передает 24 Канал.

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Под завалами в Доброполье оказались люди

Как сообщил Филашкин, около полуночи оккупанты атаковали дронами-камикадзе Доброполье Донецкой области. В результате ударов повреждены 2 административных здания и 2 частных дома.

Спасатели начали разбирать завалы, ведь, по предварительной информации, там были люди. К сожалению, спасти их не удалось – они погибли под завалами.

Ночью россияне атаковали Доброполье "Шахедами" – на утро спасатели достали из-под завалов дома тела двух людей,

– сообщил Филашкин.

Как сообщил Суспильному заместитель начальника Добропольской МВА Дмитрий Баранец, Россия в полночь дважды атаковала город. По предварительным данным, враг атаковал "Шахедами", но окончательный тип дронов еще устанавливается. Баранец также добавил, что в результате атаки в городе возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Сейчас полиция и СБУ уже открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.