Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления. Дмитрий Лиховий объяснил, в чем именно особенность этих авиабомб, передает 24 Канал.
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Россияне атаковали Мирноград авиабомбами
Первоначальная информация была, что враг применил ЗРК С-300. Однако по уточненной информации, которая поступила от Национальной полиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН. Это уже речь идет о новом этапе развития их КАБов, ФАБов,
– отметил Лиховий.
Спикер объяснил, что в КАБах и ФАБах модуль планирования и коррекции. Предположил, что в тех, которые оккупанты применили против Мирнограда, буква Б, вероятно, означает барражирование.
Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену вот этим вот классическим старым ФАБам, превращенным в КАБы. И они имеют дополнительные функции планирования, дополнительные силовые установки,
– отметил спикер.
Лиховий добавил, что, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и к задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами.
"Но, как видим, они тоже не прицельные, поражают жилые дома, гражданских. Здесь ничего со стороны преступной тактики ведения войны московитами не меняется", – подчеркнул спикер.
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Поврежденные дома, среди раненых подросток
- В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в результате российской атаки повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.
- В результате обстрела получили ранения 11 человек. В частности, парень 16 лет, 5 женщин и столько же мужчин в возрасте от 34 до 95 лет,
- Всем пострадавшим уже оказали неотложную медицинскую помощь. У них диагностированы резаные раны, минно-взрывные травмы, множественные ссадины, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
- Известно, что трех человек госпитализировали.