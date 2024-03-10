Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА. Юрий Третьяк рассказал, что трех раненых госпитализировали.

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"Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров"

Три ракетных попадания. Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Сильно повреждены 10 жилых многоэтажных домов. Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения такие, что для жилья непригоден, требует капитального восстановления,

– подчеркнул чиновник.

Добавил, что в результате ракетного удара произошло отключение котельной. Без отопления остались 2 088 абонентов. Ремонтные бригады уже частично восстановили подачу тепла.

Также повреждены теплотрасса и коллектор. Специалисты устанавливают степень повреждений и необходимые ремонтные работы.

Ранения получили десять человек гражданского населения – это жители домов. Госпитализировали трех, одного из них в Покровск. Другим оказали медицинскую помощь, лечиться будут амбулаторно,

– сказал Третьяк.

Последствия ракетной атаки на Мирноград / Фото прокуратуры

В результате ракетного удара повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей. Глава Донецкой ОГА рассказал, что среди раненых – ребенок.

В результате обстрела получили ранения 11 человек, среди них: парень 16 лет, а также 5 женщин и 5 мужчин в возрасте от 34 до 95 лет,

– уточнили в областной прокуратуре.

Добавили, что всем пострадавшим оказали неотложную медицинскую помощь. У людей диагностированы резаные раны, минно-взрывные травмы, множественные ссадины, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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