Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА. Юрій Третяк розповів, що трьох поранених ушпиталили.

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"Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів"

Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені 10 житлових багатоповерхових будинків. Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення,

— підкреслив посадовець.

Керівник додав, що внаслідок ракетного удару сталося відключення котельні. Без опалення залишилися 2088 абонентів. Ремонтні бригади вже частково відновили подання тепла.

Також пошкоджено теплотрасу й колектор. Фахівці встановлюють ступінь пошкоджень і потрібні ремонтні роботи.

Поранення отримали десять осіб цивільного населення — це мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська. Іншим надали медичну допомогу, лікуватись будуть амбулаторно,

– сказав Третяк.

Наслідки ракетної атаки на Мирноград / Фото прокуратури

Внаслідок ракетного удару пошкоджені щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів. Очільник Донецької ОВА розповів, що серед поранених – дитина.

В результаті обстрілу отримали поранення 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок та 5 чоловіків віком від 34 до 95 років,

– уточнили в обласній прокуратурі.

Додали, що всім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У людей діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

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