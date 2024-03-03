Бійці Путіна здійснили масовану атаку на Мирноград вночі 3 березня. Вранці росіяни вдарили по Покровську. Під прицілом ворога опинилися житлові будинки, передає 24 Канал.

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Вдарили по Мирнограду 4 ракетами, поранили 3 людей

Очільник Донецької ОВА розповів, що опівночі росіяни вдарили ракетами по Мирнограду.

Поранили 3 людини, пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці і банк,

– зазначив Вадим Філашкіш.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що в ніч на 3 березня збройні сили Росії здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо, С-300.

Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою. У результаті влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян – двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік,

– повідомили в прокуратурі.

Додали, що постраждалих достаили до лікарні. У них діагностували мінно-вибухові травми, забої і поранення тіла. Медика надають потерпілим кваліфіковану допомогу.

Серед пошкоджених об'єктів щонайменше 12 багатоповерхових та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин, автобус.

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Росіяни обстріляли ракетами Мирноград і Покровськ / Фото ОВА, прокуратури, поліції

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Внаслідок обстрілу Покровська 3 поранених

Вже о 06:30 російські терористи вдарили ракетою "Іскандер-М" по Покровську.

В епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки. Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення. Окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено автомобілі й газову магістраль,

– розповіли в прокуратурі.

Очільник ОВА розповів, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 2 заклади освіти.

Прокурори на місцях у Покровську та Мирнограді вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених окупантами. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Важливо! О 12:44 в МВС написали, що вже відомо про 6 поранених. Зокрема, троє в Мирнограді та стільки ж у Покровську. Поліцейські вже задокументували понад 60 руйнувань внаслідок російського обстрілу.