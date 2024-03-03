Вночі проти 3 березня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. На місці влучання виникла пожежа.

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Обійшлось без жертв

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання.

Вогонь надзвичайники приборкали.

Водночас на Нікополь Росія скерувала дрон-камікадзе. Крім цього, ворог завдав артилерійських ударів по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.

Росія атакувала Миколаївщину 1 березня