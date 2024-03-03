Вночі проти 3 березня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. На місці влучання виникла пожежа.
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Обійшлось без жертв
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання.
Вогонь надзвичайники приборкали.
Водночас на Нікополь Росія скерувала дрон-камікадзе. Крім цього, ворог завдав артилерійських ударів по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.
Росія атакувала Миколаївщину 1 березня
- 1 березня росіяни атакували Миколаївську область. Відомо, що в регіоні зафіксували приліт. На місці події спрацювали рятувальники. Першими подробицями поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. У його телеграмі з'явилася публікація о 20:57.
- Віталій Кім зазначив, що в області виникла пожежа внаслідок прильоту. За його словами, на місці влучання одразу ж працювали рятувальники. Також відсутня інформація про постраждалих.
- Моніторингові канали о 20:45 писали про вибух, який могли чути мешканці Миколаївщини. Тоді ж повідомили про прихід ракети Х-59 поблизу обласного центру.