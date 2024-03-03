В ночь на 3 марта Россия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте попадания возник пожар.
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Обошлось без жертв
В Днепропетровской ОГА сообщили, что после полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание.
Огонь чрезвычайники укротили.
В то же время на Никополь Россия направила дрон-камикадзе. Кроме этого, враг нанес артиллерийские удары по Мировской и Червоногригорьевской громадах. В последней поврежден дачный дом. Другие территории обследуются.
Россия атаковала Николаевскую область 1 марта
- 1 марта россияне атаковали Николаевскую область. Известно, что в регионе зафиксировали прилет. На месте происшествия сработали спасатели. Первыми подробностями поделился глава Николаевской ОГА Виталий Ким. В его телеграмме появилась публикация в 20:57.
- Виталий Ким отметил, что в области возник пожар вследствие прилета. По его словам, на месте попадания сразу же работали спасатели. Также отсутствует информация о пострадавших.
- Мониторинговые каналы в 20:45 писали о взрыве, который могли слышать жители Николаевщины. Тогда же сообщили о приходе ракеты Х-59 вблизи областного центра.