В ночь на 3 марта в Днепре слышали взрывы. Воздушные силы предупреждали об опасности.

Смотрите также "Капец чо било, жутко": в Феодосии слышали взрывы возле нефтебазы

Была угроза ракетного удара

Корреспонденты "Суспільного" примерно в 2 часа ночи сообщили, что в Днепре прогремели взрывы. Местные пишут, что они прозвучали до объявления воздушной тревоги.

Пока неизвестно о попадании. Официальной информации о взрывах в Днепре нет.

Отбой воздушной тревоги объявили в 2:51.

Россия 13 февраля ударила по Днепру