Вночі проти 3 березня у Дніпрі чули вибухи. Повітряні сили попереджали про небезпеку.
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Була загроза ракетного удару
Кореспонденти "Суспільного" приблизно о 2 годині ночі повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи. Місцеві пишуть, що вони пролунали до оголошення повітряної тривоги.
Наразі невідомо про влучання. Офіційної інформації щодо вибухів у Дніпрі немає.
Відбій повітряної тривоги оголосили о 2:51.
Росія 13 лютого вдарила по Дніпру
- У ніч проти вівторка, 13 лютого, під прицілом були, зокрема, Дніпро та Дніпропетровська область. Уже вранці у ЗСУ підсумували, що загалом окупанти випустили 23 ударні дрони. У Дніпропетровській області вдалося знищити 10 безпілотників, а також по 3 – у Херсонській та Запорізькій областях. Загалом було ліквідовано 16 ворожих БпЛА.
- Міський голова Дніпра Борис Філатов ближче до опівночі констатував, що Росія била по цивільній інфраструктурі.
- Філатов під час того, як росіяни обстрілювати Дніпро, наголосив: енергетична інфраструктура міста – на волосині. Він також заявив про тиск, який нібито існує з боку Києва на комунальні органи Дніпра, закликавши його припинити.