Початок весни на півострові гучний: 1 березня у Гвардійському під Сімферополем, ймовірно, був приліт. У низці міст Криму зникло світло, в тому числі в центрі Севастополя.

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Що відомо про вибухи в Криму 3 березня

Як і завжди, мешканці Криму почали обговорювати події у соцмережах, указуючи район, де могло прилетіти. Багато хто коментує лаконічно: "тряслися стіни".

Місцеві схопилися за камери, фактично фільмуючи війну в прямому ефірі. Чоловік так і говорить: враження, що зараз тут щось зніму. Так і сталося.

Вибухи у Феодосії 3 березня: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Кумедно, але один із телеграм-каналів окупантів спершу написав, мовляв, віримо в нашу ППО, а за три хвилини – "Ще один потужний вибух, жутко!"

Вибухи, імовірно, чули в районі нафтобази. Повідомляється, що в бік нафтобази їдуть швидкі та пожежні.



