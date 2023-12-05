Про це в ефірі національного марафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він наголосив, що робота по ворожих об'єктах на території півострова триває, передає 24 Канал.

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Юсов висловився про удар по Феодосії

Представник ГУР, говорячи про "бавовну" у тимчасово окупованій Феодосії у Криму, зазначив, що Сили безпеки і оборони продовжують планово демілітаризувати анексований півострів від російських загарбників.

Більш детальна інформація буде пізніше,

– підкреслив Юсов.

Зверніть увагу! Російські пропагандисти повідомили, що 5 грудня на території всього анексованого Кримського півострова чули близько 30 вибухів. Усі вони лунали поблизу тимчасово окупованої Феодосії та Керчі, де сумнозвісна російська ППО буцімто "знищила 22 безпілотники і ще 13 – перехопила".

У Феодосії лунали гучні вибухи