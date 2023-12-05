Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что работа по враждебным объектам на территории полуострова продолжается, передает 24 Канал.

Интересно Очень интересные объекты: куда были нацелены атаковавшие Крым БПЛА

Юсов высказался об ударе по Феодосии

Представитель ГУР, говоря о "хлопке" во временно оккупированной Феодосии в Крыму, отметил, что Силы безопасности и обороны продолжают планово демилитаризовать аннексированный полуостров от российских захватчиков.

Более подробная информация будет позже,

– подчеркнул Юсов.

Обратите внимание! Российские пропагандисты сообщили, что 5 декабря на территории всего аннексированного Крымского полуострова слышали около 30 взрывов. Все они звучали вблизи временно оккупированной Феодосии и Керчи, где печально известная российская ПВО якобы "уничтожила 22 беспилотника и еще 13 – перехватила".

В Феодосии раздавались громкие взрывы