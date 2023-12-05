События на полуострове прокомментировал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что это, вероятно, самая масштабная атака БПЛА по Крыму. Также он добавил, что эта нефтебаза, об атаке на которую заявил враг, – очень интересный объект.

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"Там более 200 тысяч квадратных метров территория. Стоит куча резервуаров – старых и новых. Много поездов туда с цистернами загоняют. Зачем он надо – переливать из цистерн на суда топливо. И наоборот", – сказал политтехнолог.

На этой нефтебазе трубопроводы расположены в несколько слоев. Поэтому, если туда что-нибудь прилетит – это будет очень заметно.

По данным российских телеграм-каналов, туда, в частности, якобы летело 2 дрона. Оккупанты уверяют, что их "сбили". Один из них вроде бы сдетонировал в воздухе, а его обломки упали на территории базы. А другой – упал в 70 метрах от резервуара.

Туда долетело пока 2 БПЛА. Хорошая попытка, но будут лучше,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Как отметил политтехнолог, местные говорят, что снова прилетело на судоремонтный завод в Керчи. Это недалеко от Крымского моста.

Тизенгаузен добавил, что оккупанты иногда удачно "сажают" дроны системами радиоэлектронной борьбы. К примеру, на крыши заводов либо конструкторских бюро.

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Есть, куда попадать

Днем 5 декабря было громко в Джанкойском районе. Партизаны предполагают, что есть попадание в объекты оккупантов. Движение "Атеш" также отметило, что, вероятно, сработала вражеская ПВО.

В последнее время враг сильно милитаризировал временно оккупированный полуостров. Особенно после аннексии и полномасштабного вторжения России в Украину. Еще в советское время Крым оснащали чуть ли не под ядерную войну с США. Часть объектов в 1990-х годах там была разворована. Россияне это все восстановили.

На Южном побережье Крыма вообще существует система тоннелей. Например, в Балаклаве есть завод по ремонту подлодок. Там есть несколько этажей вниз.

В советское время на полуострове не жалели бетона. Для строительства определенных объектов рядом ставили даже заводы по его производству. А Севастополь под землей вообще оборудован тоннелями и бомбоубежищами.

К сожалению, есть куда попадать и где им прятаться. Есть нефтяные резервуары в Инкермане. Куча объектов, куда неиспуганные россияне льют все топливо. Тревожнее им станет в ближайшее время. Это факт,

– сказал политтехнолог.

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