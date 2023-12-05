07:09, 5 декабря

Российские СМИ пишут, что ночью против 5 декабря удалось предотвратить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по инфраструктуре страны-агрессорки. В то же время в России убеждают, что отработала ПВО.

В России нафантазировали ущерб 22 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, там отметили, что еще 13 были перехвачены над акваторией Азовского моря и над временно оккупированным Крымом.