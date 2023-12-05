України протистоїть повномасштабній збройній агресії Росії вже 650 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:14, 5 грудня

Вороже міноборони заявило, що Крим атакували майже 40 дронів

За інформацією російського оборонного відомства, 26 БпЛА нібито було збито. Ще 13 перехоплені, тобто загалом 39 дронів не мали б досягти своїх цілей.

Росія традиційно звинувачує Україну.

07:09, 5 грудня

У Росії заявляють про збиття понад 20 БпЛА

Російські ЗМІ пишуть, що вночі проти 5 грудня вдалося запобігти терористичній атаці БпЛА літакового типу по інфраструктурі країни-агресорки. Водночас у Росії переконують, що відпрацювала ППО.

У Росії нафантазували збиття 22 українських безпілотних літальних апаратів. Крім цього, там відзначили, що ще 13 було перехоплено над акваторією Азовського моря та над тимчасово окупованим Кримом.

07:07, 5 грудня

В тимчасово окупованому Криму чули низку вибухів

У Криму знову неспокійно. Вночі проти 5 грудня мешканці жителі Феодосії та Керчі чули багато вибухів. Офіційної інформації про те, що трапилося, наразі немає.

У мережі розповіли про щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцеве та селища Войкове.

Дані різняться: від 9 до 30 вибухів.

Керчинський міст перекрили. Також заявляють про те, що у Керчі частково зникло світло.

03:03, 5 грудня

Відомо про декілька влучань

Російські військові ввечері 4 грудня запустили дрони-камікадзе. Згодом стало відомо, що на Харківщині були влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі.

01:30, 5 грудня

На Вінничині пролунали вибухи

Як зазначили місцеві ЗМІ, на Вінниччині пролунали вибухи. Стало відомо про це о 01:25.

Перед цим оголосили повітряну тривогу через те, що ворог запустив "Шахеди".