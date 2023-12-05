07:07, 5 грудня

У Криму знову неспокійно. Вночі проти 5 грудня мешканці жителі Феодосії та Керчі чули багато вибухів. Офіційної інформації про те, що трапилося, наразі немає.

У мережі розповіли про щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцеве та селища Войкове.

Дані різняться: від 9 до 30 вибухів.

Керчинський міст перекрили. Також заявляють про те, що у Керчі частково зникло світло.