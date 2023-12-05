В российских телеграмм-каналах заявили, что говорится о "Морском нефтяном терминале". Враждебная нефтебаза размещена во временно оккупированной Феодосии, где и слышали взрывы, пишет 24 Канал.

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Что известно о вероятной атаке на российскую нефтебазу

Российские телеграм-каналы написали, что ориентировочно в 5 утра 4 декабря произошла попытка атаки на нефтебазу "Морской Нефтяной терминал". В частности, туда летели два беспилотника самолетного типа.

В телеграм-канале заверили, что якобы их сбили. По данным врагов:

первый беспилотник – сдетонировал в воздухе и его обломки упали на территорию базы;

второй – упал в 70 метрах от одного из резервуаров.

В России традиционно заверили, что никто не пострадал, повреждений тоже вроде бы нет.

Стоит заметить, что в телеграм-канале "Крымский ветер" сообщали со ссылкой на подписчиков, что российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1" стрелял во время атаки дронов. Он размещен на нефтебазе в Феодосии.

Обратите внимание! В ночь на 5 декабря во временно оккупированном Крыму раздалось до 30 взрывов. В частности, в Феодосии и Керчи. Оккупанты утром заявили, что якобы они сбили 26 наших беспилотников и перехватили еще 13 – над акваторией Азовского моря и во временно оккупированном Крыму.

Нефтебазу в Феодосии атакуют не впервые