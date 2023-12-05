У російських телеграм-каналах заявили, що мовиться про "Морський Нафтовий термінал". Ворожа нафтобаза розміщена в тимчасово окупованій Феодосії, де й чули вибухи, пише 24 Канал.

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Що відомо про ймовірну атаку на російську нафтобазу

Російські телеграм-канали написали, що орієнтовно о 5 ранку 4 грудня відбулась нібито спроба атаки на нафтобазу "Морський Нафтовий термінал". Зокрема, туди летіло два безпілотники літакового типу.

У телеграм-каналі запевнили, що нібито їх збили. За даними ворогів:

перший безпілотник – здетонував у повітрі і його уламки впали на територію бази;

другий – впав за 70 метрів від одного із резервуарів.

У Росії традиційно запевнили, що ніхто не постраждав, пошкоджень теж нібито немає.

Варто зауважити, що в телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомляли з посиланням на підписників, що російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцирь-С1" стріляв під час атаки дронів. Він розміщений на нафтобазі у Феодосії.

Зверніть увагу! У ніч проти 5 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунало до 30 вибухів. Зокрема, у Феодосії та Керчі. Окупанти вранці заявили, що нібито вони збили 26 наших безпілотників та перехопили ще 13 – над акваторією Азовського моря та в тимчасово окупованому Криму.

Нафтобазу у Феодосії атакують не вперше