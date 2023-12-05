Російські ЗМІ пишуть, що вночі проти 5 грудня вдалося запобігти терористичній атаці БпЛА літакового типу по інфраструктурі країни-агресорки. Водночас у Росії переконують, що відпрацювала ППО, пише 24 Канал.

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Ворог заявляє про 26 збитих дронів

У Росії нафантазували збиття 26 українських безпілотних літальних апаратів. Крім цього, там відзначили, що ще 13 було перехоплено над акваторією Азовського моря та над тимчасово окупованим Кримом.

У ворожому міноборони підтвердили "спробу атаки". Там також відзначили роботу засобів протиповітряної оборони. Там заявили, що Крим атакували майже 40 БпЛА. Вже традиційно Росія звинуватила Україну.

Вибухи лунали у різних районах тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у Севастополі, Феодосії, Керчі та у районі Старого Криму. Керчинський міст перекрили. Також там зникло світло. За різною інформацією, загалом нарахували від 9 до 30 вибухів.

Росіяни не розуміють, що відбувається. Вони виражають своє незадоволення та розгубленість у соцмережах. Зокрема, ворог все-таки сподівається на роботу ППО, але навіть у Росії говорять, що до цього нібито максимальна кількість вибухів у Криму дорівнювала 5.

Росія вже заявляла про такі "спроби"