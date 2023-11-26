Російські місцеві телеграм-канали пишуть, що у різних областях країни-агресорки збивали дрони. Мовиться про Тульську, Калузьку, Брянську та Московську області, пише 24 Канал.

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"Летіли на Москву"

У Росії заявляють, що безпілотники летіли до їхньої столиці. Мер міста повідомляв, що ці БпЛА вдалося збити. Якщо вірити заявам ворожого міноборони, то всього у Росії збили 11 дронів над різними регіонами. Водночас деякі безпілотники російська протиповітряна оборона пропустила.

Зокрема, губернатор Тульської області заявив, що над Тулою збили два дрони. Один із них потрапив у багатоповерхівку.

БпЛА у Тулі: дивіться відео

У Росії також повідомили про постраждалого. У нього травма стопи. Також на місці працювали екстрені служби. Мешканців евакуювали з будинку.

Місцева влада заявляє, що серйозних руйнувань немає, одна російські телеграм-канали пишуть, що пошкодження доволі серйозні.

Аеропорти призупини свою роботу

Два московські аеропорти, – Внуково та Домодєдово, – призупинили роботу, повідомляють російські ЗМІ.

Літаки перебували в зоні очікування. В московських аеропортах увели план "Купол" через атаку БпЛА.