Российские местные телеграммы пишут, что в разных областях страны-агрессорки сбивали дроны. Речь идет о Тульской, Калужской, Брянской и Московской области. 24 Канал .

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"Летели на Москву"

В России заявляют, что беспилотники летели в их столицу. Мэр города сообщал, что эти БПЛА удалось сбить. Если верить заявлениям вражеского минобороны, то всего в России сбили 11 дронов над разными регионами. В то же время некоторые беспилотники российская противовоздушная оборона пропустила.

В частности, губернатор Тульской области заявил, что над Тулой сбили два дрона. Один из них попал в многоэтажку.

БпЛА в Туле: смотрите видео

В России также сообщили о пострадавшем. У него травма стопы. Также на месте работали экстренные службы. Жителей эвакуировали из дома.

Местные власти заявляют, что серьезных разрушений нет, одна российская телеграмма-каналы пишут, что повреждения довольно серьезные.

Аэропорты приостанови свою работу

Два московских аэропорта - Внуково и Домодедово - приостановили работу, сообщают российские СМИ.

Самолеты находились в зоне ожидания. В московских аэропортах ввели план "Купол" из-за атаки БпЛА.

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