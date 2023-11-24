Презентация чудо-изделия состоялась в рамках конференции "Армия и общество", организованной оборонным ведомством России.

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Представленная разработка якобы способна защищать военных от дронов и "попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели".



В России показали антидроновый комплекс "Чистюля" / Фото росСМИ

Похож на "чемоданчик Путина"

Сам комплекс с виду небольшой кейс размером 34*28*17 сантиметров и весом около 8 килограммов, а заряда батареи хватает на около 100 минут автономной работы.

После включения комплекс формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1000 метров. Под влиянием чистюли дрон может упасть, зависнуть на месте, или вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек,

– расхваливает кремлевская пропаганда "разработку" Ростеха.

В то же время телеграмм-каналы обратили внимание, что практически такой же комплекс можно купить на китайской торговой площадке AliExpress за около 2 тысяч долларов.



Точно такой же чемодан можно найти на сайте AliExpress / Фото с телеграмм-каналов



Разработка на сайте AliExpress / Скриншот

В российском минобороны, конечно же, хотят заработать

Объяснением этого курьеза может быть, что россияне локализовали производство этого устройства у себя или же организовали его сборку из китайских комплектующих.

Неизвестно, какова закупочная цена для российского минобороны, однако точно они себя не оставят обиженными, а в своих лучших традициях заработают, а потому вероятнее всего стоимость будет выше цены на маркетплейсах.

Также неизвестно, по какой схеме организована закупка системы или отдельных комплектующих.