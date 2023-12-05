Оккупантов продолжает посещать "хлопок". Перед Днем Святого Николая она принесла взрывные "подарки". Подробности рассказали источники 24 Канала.

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"Морской нефтяной терминал" поразили утром 5 декабря. Для оккупантов – это важный инфраструктурный объект. Он снабжает захватчиков топливом.

Сегодня утром СБУ и ГУР МО поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Это важный инфраструктурный объект, обеспечивающий топливом российские войска. По нему отработали украинские беспилотники,

– говорится в сообщении.

Каков результат атаки

Источники 24 Канала сообщили, что дроны попали в цель. Последствия для российских оккупантов – довольно существенные. На территории терминала хранят около 30 резервуаров топлива. Пылало – красиво.

"Хлопок" в Крыму 5 декабря – главное

Российским оккупантам продолжают напоминать, что у них осталось совсем немного времени. В частности, беспилотники СБУ поразили в Крыму ряд важных военных объектов.

В частности, говорится о: