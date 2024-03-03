Начало весны на полуострове громкое: 1 марта в Гвардейском под Симферополем, вероятно, был прилет. В ряде городов Крыма пропал свет, в том числе в центре Севастополя.

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Что известно о взрывах в Крыму 3 марта

Как и всегда, жители Крыма начали обсуждать события в соцсетях, указывая район, где могло прилететь. Многие комментируют лаконично: "тряслись стены".

Местные схватились за камеры, фактически снимая войну в прямом эфире. Мужчина так и говорит: впечатление, что сейчас здесь что-то сниму. Так и произошло.

Взрывы в Феодосии 3 марта: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

Забавно, но один из телеграм-каналов оккупантов сначала написал, мол, верим в нашу ПВО, а через три минуты – "Еще один мощный взрыв, жутко!"

Взрывы, предположительно, слышали в районе нефтебазы. Сообщается, что в сторону нефтебазы едут скорые и пожарные.



