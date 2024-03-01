Первыми подробностями поделился глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В его телеграме появилась публикация в 20:57.
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Что известно о ситуации на Николаевщине
Виталий Ким отметил, что в области возник пожар в результате прилета. По его словам, на месте попадания уже работают спасателями. Также пока отсутствует информация о пострадавших.
В 19:38 Воздушные силы предупреждали о активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Поэтому была угроза применения авиационных средств поражения. А уже в 19:57 писали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.
Обратим внимание, что воздушную тревогу на Николаевщине объявили в 19:45. А уже отбой воздушной тревоги был в 20:36.
Мониторинговые каналы в 20:45 писали о взрыве, который могли слышать жители Николаевщины. Тогда же сообщили о приходе ракеты Х-59 вблизи областного центра.
В ночь на 1 марта враг атаковал "Шахедами"
- Обратим внимание, что в ночь на 1 марта российские военные в очередной раз пытались атаковать Украину дронами-камикадзе. Утром Воздушные силы рассказали о боевой работе наших защитников.
- По имеющейся информации, враг запустил 4 ударные БПЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска и Курской области. По результатам противовоздушного боя, мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили все 4 ударные дроны в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
- Обратим внимание, что ночью российские захватчики также атаковали 5 зенитными управляемыми ракетами типа С-300. Их враг запускал с оккупированной части Донецкой области и Белгородской области России.