Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку. Дмитро Лиховій пояснив, у чому саме особливість цих авіабомб, передає 24 Канал.
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Росіяни атакували Мирноград авіабомбами
Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300. Однак, за уточненою інформацією, яка надійшла від Національної поліції, в цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН. Це вже йдеться про новий етап розвитку їхніх КАБів, ФАБів,
– зазначив Лиховій.
Речник пояснив, що в КАБах і ФАБах модуль планування й корекції. Припустив, що в тих, які окупанти застосували проти Мирнограду, літера Б, ймовірно, означає баражування.
Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну ось цим-от класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи. І вони мають мають додаткові функції планування, додаткові силові установки,
– зауважив спікер.
Лиховій додав, що на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і до задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами.
"Але, як бачимо, вони теж не прицільні, уражають житлові будинки, цивільних. Тут нічого з боку злочинної тактики ведення війни московитами не міняється", – підкреслив речник.
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Пошкоджені будинки, серед поранених підліток
- У Донецькій областій прокуратурі повідомили, що внаслідок російської атаки пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків, а також 27 автомобілів.
- В результаті обстрілу зазнали поранення 11 людей. Зокрема, хлопець 16 років, 5 жінок і стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років.
- Усім постраждалим вже надали невідкладну медичну допомогу. У них діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
- Відомо, що трьох людей ушпиталили.