Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку. Дмитро Лиховій пояснив, у чому саме особливість цих авіабомб, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Росіяни атакували Мирноград авіабомбами

Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300. Однак, за уточненою інформацією, яка надійшла від Національної поліції, в цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН. Це вже йдеться про новий етап розвитку їхніх КАБів, ФАБів,

– зазначив Лиховій.

Речник пояснив, що в КАБах і ФАБах модуль планування й корекції. Припустив, що в тих, які окупанти застосували проти Мирнограду, літера Б, ймовірно, означає баражування.

Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну ось цим-от класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи. І вони мають мають додаткові функції планування, додаткові силові установки,

– зауважив спікер.

Лиховій додав, що на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і до задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами.

"Але, як бачимо, вони теж не прицільні, уражають житлові будинки, цивільних. Тут нічого з боку злочинної тактики ведення війни московитами не міняється", – підкреслив речник.

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