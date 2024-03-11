Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Після півночі стало відомо про запуск дронів-камікадзе у напрямку Харкова. А вже близько пів на другу надійшла інформація про те, що в обласному центрі стався приліт.

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Що відомо про атаку Харкова

Першими деталями поділився міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що у районі щільної житлової забудови зафіксували приліт. Він стався по об'єкту цивільної інфраструктури.

Сам об'єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби,

– зазначив Терехов.