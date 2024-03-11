Городской голова Игорь Терехов сообщил о прилёте ориентировочно в 1:43 11 марта. В Харьковской областной прокуратуре показали ужасные последствия.

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Какие последствия прилета по Харькову

Враг атаковал Слободской район Харькова. Еще ночью городской голова рассказывал, что прилет районе плотной жилой застройки. Враги ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

К счастью, без жертв. Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом,

– написал Терехов.

По его словам, на месте попадания оккупантов работали соответствующие службы.

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