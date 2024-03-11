К сожалению, взрывы раздавались в Харькове и Одессе. Воздушная тревога в Украине началась после полуночи 11 марта, а отбой прозвучал ориентировочно в 4 утра.
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Что известно об атаке россиян дронами
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных дронов были уничтожены,
– рассказали в Сухопутных войсках.